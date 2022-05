Kiev. Pelosi riceve una medaglia da Zelensky: “Non ci possiamo piegare ad un bullo”

- Advertisement -

AgenPress – Il viaggio senza preavviso della presidente della Camera Nancy Pelosi a Kiev per incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva mentre gli Stati Uniti e i loro alleati stanno rafforzando il sostegno a lungo termine all’Ucraina mentre l’invasione russa si estende al suo terzo mese.

Vi sono grato per questo segnale di forte sostegno da parte degli Stati Uniti, del popolo e del Congresso: sostegno bicamerale e bipartisan. In qualità di Presidente, il nostro team e il popolo ucraino apprezzo molto questo segnale. Ciò dimostra che gli Stati Uniti oggi sono leader nel forte sostegno all’Ucraina durante la guerra contro l’aggressione della Federazione Russa”, ha affermato Zelensky, secondo una dichiarazione pubblicata dall’ufficio del presidente.

Pelosi è stata interrogata da un giornalista su dove gli Stati Uniti tracciano la linea in termini di retorica e fornitura di armi senza “provocare qualcosa di molto peggio”.

“Lasciami parlare per me stessa. Non essere vittima di bullismo. Se stanno facendo minacce non puoi tirarti indietro. Siamo lì per la lotta e non puoi passare a un bullo. Se ti minacciano, non puoi cedere”.

Ha poi affermato che la sua delegazione ha avuto il “grande onore di incontrare ieri il presidente dell’Ucraina” e che le discussioni sono state incentrate su “sicurezza, assistenza umanitaria e assistenza economica e, infine, ricostruzione una volta ottenuta la vittoria”.

Pelosi afferma di essere orgogliosa di trasmettere “un messaggio di unità dal Congresso degli Stati Uniti, un messaggio di apprezzamento da parte del popolo americano per la sua leadership e ammirazione per il popolo ucraino per il suo coraggio”.

“È con grande dolore che veniamo qui, ma con grande orgoglio partiamo con una comprensione più salda… di ciò che deve essere fatto”.

La visita è avvenuta due giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto al Congresso 33 miliardi di dollari per sostenere la lotta dell’Ucraina contro la Russia, più del doppio della misura di aiuto iniziale di 13,6 miliardi di dollari che il Congresso ha promulgato all’inizio del mese scorso e ora è quasi esaurita. Con la guerra che si trascina nel suo terzo mese, la misura è stata progettata per segnalare al presidente russo Vladimir Putin che le armi statunitensi e altre forme di assistenza non sarebbero andate via.

Zelensky ha premiato Pelosi con “l’Ordine della Principessa Olga” per il suo “significativo contributo personale” al rafforzamento dei legami ucraini e americani. Olga è stata la prima donna a governare Kievan Rus, il primo stato slavo orientale. L’ordine che porta il suo nome viene assegnato alle donne che hanno ottenuto un successo significativo nella politica e nella società, la personificazione in Ucraina della forza femminile.

Secondo il portavoce di Pelosi, Drew Hammill, ha anche regalato a Pelosi una bandiera ucraina che lui e le parlamentari, comprese quelle che ha incontrato di recente al Campidoglio degli Stati Uniti, avevano firmato.