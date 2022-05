Kiev. Prokopenko (capo Azov), abbiamo avuto ordine di salvare vite e smettere di combattere

- Advertisement -

AgenPress – “Giorno 86 della difesa di Mariupol. La dirigenza militare superiore ha dato l’ordine di salvare vite umane e preservare il benessere dei militari della guarnigione e cessare di difendere la città. Nonostante i pesanti combattimenti, la difesa mentre eravamo accerchiati e la mancanza di rifornimenti, abbiamo continuato a ribadire le tre condizioni per noi più importanti. Vale a dire, civili, feriti e coloro che sono stati uccisi in azione. Siamo riusciti a evacuare i civili, i feriti hanno ricevuto le cure mediche necessarie e siamo riusciti a evacuare i civili per essere scambiati e riportati nei territori controllati dall’Ucraina. Per quanto riguarda quegli eroi caduti, il processo è in corso. E spero che nel prossimo futuro i parenti e tutta l’Ucraina possano seppellirli con onore. Gloria all’Ucraina”.

Lo dice il tenente colonnello Denys Prokopenko, Capo del reggimento Azov che ha difeso le acciaierie Azovstal nella città meridionale di Mariupol, ha pubblicato un video sui social media dopo che il governo di Kiev ha annunciato che avrebbe posto fine alla sua difesa del luogo.

La Russia afferma che circa 2.000 soldati si sono arresi alle sue forze, una cifra simile alle stime pubblicate dal Ministero della Difesa del Regno Unito.