Kiev. Ucraini si rifugiano sotto un ponte distrutto mentre scappano attraversando il fiume Irpin

AgenPress – Pesanti bombardamenti sono stati segnalati a Irpin, una città alla periferia nord-occidentale di Kiev, dove l’esercito russo ha cercato di sfondare.

Irpin si trova vicino all’aeroporto di Hostomel, che i russi hanno attaccato alcuni giorni fa, e anche vicino alla testa del convoglio russo di veicoli blindati che sta lentamente avanzando verso la capitale ucraina.

Una folla di civili ucraini si è accalcata sotto un ponte distrutto, in attesa di essere evacuata, mentre cercava di fuggire attraversando il fiume Irpin alla periferia di Kiev.

A riprendere il momento è una foto scattata oggi, sabato 5 marzo 2022, dal fotografo Emilio Morenatti di Ap. Il sobborgo della capitale ucraina è stato devastato nei giorni scorsi da bombardamenti e attacchi. Secondo alcune fonti, il ponte che collega Irpin e Kiev sarebbe stato bombardato e fatto saltare in aria dai russi negli scontri dei giorni scorsi; secondo altre, sarebbero stati gli ucraini a distruggerlo per bloccare l’avanzata russa.

Oggi le truppe ucraine hanno aiutato i civili fuggiti dalle aree di Bucha e Irpin, a nord-ovest di Kiev, a raggiungere il centro della città per essere poi evacuati in treno. L’unico modo per raggiungere il centro città è attraversare il fiume sotto il ponte distrutto, dove sono state posizionate delle travi per facilitare le operazioni.

