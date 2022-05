Kissinger. “Putin andrà avanti fino a quando Mosca perderà status di grande potenza”

- Advertisement -

AgenPress – Henry Kissinger crede che il presidente Vladimir Putin abbia calcolato male la situazione internazionale e le capacità della Russia quando ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Dovrà porre fine alla guerra quando ucciderà di fatto ogni possibilità che la Russia rimanga una grande potenza in futuro, prevede l’ex segretario di Stato.

Kissinger, che ha servito sotto le amministrazioni di Richard Nixon e Gerald Ford negli anni ’70, ha detto a Financial Times evento durante il fine settimana in cui teme che il conflitto possa virare nel regno nucleare.

Kissinger ha svolto un ruolo chiave nel plasmare la politica estera americana durante la Guerra Fredda, la sua guida ha portato ad un allentamento delle tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia sovietica, e in particolare tra gli Stati Uniti e la Cina, che ha portato alla storica visita del presidente Nixon a Pechino nel 1972.

Sabato al FTWeekend Festival di Washington, Kissinger ha raccontato al redattore nazionale statunitense del giornale, Edward Luce, di come è riuscito a dividere Mosca da Pechino trattando i due nemici in modo diverso. In mezzo alle ostilità in Europa, Washington dovrebbe ora cercare di fare lo stesso ancora una volta, ha detto Kissinger.

L’ex segretario ha messo in guardia dal prendere “una posizione contraddittoria” sia sulla Cina che sulla Russia che potrebbe avvicinarle. “Dopo la guerra in Ucraina, la Russia dovrà rivalutare come minimo le sue relazioni con l’Europa e il suo atteggiamento generale nei confronti della NATO”.

La guerra in Ucraina è giunta alla sua undicesima settimana e la Russia finora non è riuscita a raggiungere alcun obiettivo importante nel paese. All’inizio di aprile, le truppe russe dispiegate nelle aree circostanti Kiev sono state reindirizzate dal Cremlino nell’Ucraina sudorientale, con il nuovo obiettivo di “liberare completamente” la regione del Donbas. Di conseguenza, le forze armate ucraine sono state in grado di riprendere il controllo di gran parte del nord.

L’intelligence occidentale e gli osservatori internazionali si aspettavano che Putin facesse un grande annuncio lunedì mentre la Russia celebrava la sua parata annuale del Giorno della Vittoria il 9 maggio, celebrando la sconfitta dell’Unione Sovietica della Germania nazista. Ma, sorprendentemente, il presidente russo si è astenuto dal dichiarare guerra totale all’Ucraina o annunciare una mobilitazione generale, una mossa che secondo gli analisti potrebbe essere un segno che Putin è diffidente nei confronti del popolo russo è disposto a sopportare.

Allo stato attuale, è difficile prevedere come finirà la guerra. Alla domanda sulla sua possibile conclusione, Kissinger ha detto a Luce che la Russia continuerà a combattere in Ucraina fino a quando il conflitto non avrà consumato così tanto delle sue capacità e risorse militari che il paese rischia di perdere il suo status di grande potenza.

“La domanda ovvia è per quanto tempo continuerà questa escalation e quanto spazio ci sono per un’ulteriore escalation?” disse Kissinger. “O ha raggiunto il limite delle sue capacità e deve decidere a che punto l’escalation della guerra metterà a dura prova la sua società al punto da limitare la sua idoneità a condurre la politica internazionale come una grande potenza in futuro?”

A quel punto, ha detto Kissinger, se la Russia si sarebbe poi rivolta al suo arsenale nucleare per porre fine alla guerra era qualcosa che non poteva prevedere. “Ora viviamo in un’era totalmente nuova” dalla Guerra Fredda.

Per quanto riguarda l’evitare un disastro nucleare, l’obiettivo di Kissinger durante la Guerra Fredda, le circostanze sono cambiate così tanto negli ultimi decenni che è necessario aprire una discussione completamente nuova sulle potenziali implicazioni dell’uso delle armi nucleari, ha affermato.

“Man mano che la tecnologia si diffonde in tutto il mondo, come fa intrinsecamente, la diplomazia e la guerra avranno bisogno di un contenuto diverso e questa sarà una sfida”, ha affermato Kissinger.

“Una cosa che non potevamo fare secondo me è semplicemente accettarla”, ha concluso.