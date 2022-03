Kuleba soddisfatto dell’incontro Blinken al confine polacco. “Abbiamo avuto una discussione produttiva”

- Advertisement -

AgenPress – Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha avuto una “discussione produttiva” con il segretario di Stato americano Antony Blinken sui passi futuri per sostenere l’Ucraina sulla scia dell’invasione russa.

In un messaggio televisivo sabato, Kuleba ha detto di essere appena tornato dal confine ucraino-polacco, dove ha tenuto colloqui con Blinken lungo la zona neutrale prima di entrare in Ucraina in quello che Kuleba ha definito un “simbolo di sostegno”.

“Abbiamo avuto una discussione produttiva sull’efficacia delle sanzioni già imposte alla Russia e sulle misure adottate, ma anche, soprattutto, sui nostri passi futuri nel fornire all’Ucraina le armi necessarie e nell’imporre sanzioni aggiuntive alla Russia”, ha detto Kuleba in inglese.

Ha aggiunto di essere “fiducioso” che l’Ucraina e gli Stati Uniti attueranno l’esito dei colloqui “nei prossimi giorni”, aggiungendo che gli Stati Uniti uniranno i loro sforzi con i loro alleati europei.