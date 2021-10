L. Bilancio. Binetti (Udc): Eliminare sconti fiscali per produttori sigarette elettroniche

- Advertisement -

AgenPress. “Occorre eliminare gli sconti fiscali destinati ai produttori di sigarette elettroniche. Per questo, in sede di legge di bilancio, presenteremo degli emendamenti che hanno l’obiettivo di tassare in modo adeguato questi prodotti che sono nocivi per la salute di tanti adolescenti e adulti.

La sigaretta elettronica nuoce gravemente alla salute. Lo confermano i dati incontrovertibili dell’Fda e dell’Oms, ma qualcuno, anche in Italia, si ostina a sottovalutare questo trend.

Una recentissima ricerca della Società italiana di malattie respiratorie infantili (Simri) afferma, sulla base di dati forniti dall’Istituto superiore di sanità, che tra i ragazzi che hanno già avuto un contatto con il tabacco o la nicotina, il 20,1% ha iniziato con la sigaretta elettronica.

Manca evidentemente una prevenzione efficace e una adeguata educazione alla salute. Questi numeri smentiscono le false credenze diffuse dalle multinazionali del tabacco”.

Lo afferma Paola Binetti, senatrice Udc.