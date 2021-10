L. Bilancio: Saccone (Udc): Taglio tasse sia netto, ingiusto usare meno di 10mld

- Advertisement -

AgenPress. “Il taglio delle tasse deve essere netto. Sarebbe ingiusto stanziare meno di 10 miliardi per la riduzione della tassazione che a oggi rappresenta un macigno per i cittadini e per gli imprenditori.

Abbiamo a disposizione 22 miliardi di euro. La Commissione Bilancio del Senato sta lavorando seriamente al fine di scongiurare questo probabile taglio irrisorio. La classe media allo stato attuale delle cose rischia di scomparire”.

Lo afferma Antonio Saccone, membro della Commissione Bilancio e portavoce dell’Udc, poco prima dell’inizio della cabina di regia sul Documento programmatico di bilancio.