La Banca Centrale Russa aumenta il tasso di interesse di 10,5 punti percentuali al 20% annuo a partire dal 28 febbraio

- Advertisement -

AgenPress – Il consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso di aumentare il tasso interesse di 10,5 punti percentuali al 20% annuo a partire dal 28 febbraio. Ciò sosterrà la stabilità finanziaria e dei prezzi e proteggerà i risparmi dei cittadini dal deprezzamento, ha affermato il regolatore in una dichiarazione lunedì.

Questo è un massimo storico del tasso chiave. Il precedente record del 17% è stato raggiunto nel dicembre 2014.

- Advertisement -

“Il Consiglio di amministrazione della Banca di Russia ha deciso di aumentare il tasso guida al 20% annuo dal 28 febbraio 2022. Le condizioni esterne per l’economia russa sono cambiate drasticamente. L’aumento del tasso guida garantirà un aumento dei tassi sui depositi ai livelli necessari per compensare l’aumento dei rischi di deprezzamento e inflazione. Ciò è necessario per sostenere la stabilità finanziaria e dei prezzi e proteggere i risparmi dei cittadini dal deprezzamento”, si legge nella nota.

Ulteriori decisioni chiave sui tassi saranno prese tenendo conto dei rischi posti dalle condizioni esterne e interne e dalla reazione dei mercati finanziari, nonché dai movimenti di inflazione effettivi e previsti rispetto all’obiettivo e dagli sviluppi economici nel periodo di previsione, ha affermato la Banca di Russia.

Una dichiarazione del Governatore della Banca di Russia a seguito della riunione del Consiglio di amministrazione dovrebbe essere consegnata il 28 febbraio 2022 alle 16:00 ora di Mosca.