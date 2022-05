La Chiesa di Roma si arricchisce di nuovi presbiteri. In 11 domani riceveranno l’ordinazione

AgenPress. Si prostreranno ai piedi dell’altare con il volto rivolto al suolo, in segno di umiltà e di dono della propria vita al Signore, mentre tutta la Chiesa pregherà per loro.

Un lungo momento di orazione, particolarmente suggestivo e accompagnato dalle litanie dei santi, che precede l’imposizione delle mani da parte del celebrante e la preghiera di ordinazione presbiterale.

Domani, domenica 8 maggio, nella basilica di San Giovanni in Laterano, in undici pronunceranno il loro “Eccomi”, singola parola che racchiude in sé l’offerta di una vita.