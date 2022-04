La Cina accelera su nucleare a causa dei crescenti timori per il conflitto degli Stati Uniti

- Advertisement -

AgenPress – La Cina ha accelerato l’espansione del suo arsenale nucleare a causa di un cambiamento nella sua valutazione della minaccia rappresentata dagli Stati Uniti, affermano persone a conoscenza del pensiero della leadership cinese, gettando nuova luce su un accumulo che sta aumentando la tensione tra i due paesi.

Lo sforzo nucleare cinese precede di molto l’invasione russa dell’Ucraina , ma la diffidenza degli Stati Uniti nell’essere coinvolti direttamente nella guerra ha probabilmente rafforzato la decisione di Pechino di porre maggiore enfasi sullo sviluppo di armi nucleari come deterrente, affermano alcune di queste persone. I leader cinesi vedono un arsenale nucleare più forte come un modo per dissuadere gli Stati Uniti dall’essere coinvolti direttamente in un potenziale conflitto su Taiwan.

