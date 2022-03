La Cina accusa la Nato di voler mettere in un angolo la Russia. “Sanzioni oltraggiose, non risolvono nulla”

- Advertisement -

AgenPress – Un alto funzionario del governo cinese ha affermato che le sanzioni imposte dalle nazioni occidentali alla Russia sull’Ucraina sono sempre più “oltraggiose”.

Il viceministro degli Esteri Le Yucheng ha anche affermato che la Nato non dovrebbe espandersi ulteriormente verso est, costringendo una potenza nucleare come la Russia “in un angolo”.

La Cina non ha condannato l’invasione russa – rifiutandosi di chiamarla invasione – ma ha espresso profonda preoccupazione per la guerra. Si è anche opposto alle sanzioni contro Mosca.

Il mondo non dovrebbe perseguire la sicurezza assoluta unilateralmente, impegnarsi in politiche di blocco o scontri di campo e la globalizzazione non deve essere armata, ha sottolineato, aggiungendo che gli interessi dei piccoli paesi non dovrebbero essere sacrificati.

Ha inoltre osservato come la regione Asia-Pacifico possa evitare il ripetersi della crisi ucraina.

I paesi della regione Asia-Pacifico dovrebbero amare la pace, rispettarsi a vicenda, aderire all’unità e alla cooperazione e insistere sull’autosufficienza, ha affermato.

I paesi non dovrebbero minare la tranquillità regionale, interferire bruscamente negli affari interni di altri paesi, creare divisione e confronto o lasciare che altri controllino i propri destini.

La Cina è pronta a lavorare con altri paesi dell’Asia-Pacifico all’insegna del vero multilateralismo e promuovere una pace duratura e uno sviluppo comune, e sostiene un regionalismo aperto per creare un futuro più luminoso per la comunità dell’Asia-Pacifico con un futuro condiviso.

Per Le Yucheng la Nato, quindi, è colpevole per la guerra in Ucraina e ha criticato le sanzioni contro la Russia. In un discorso pronunciato in una conferenza a Pechino, ha affermato che la Nato costituisce “vestigia della Guerra fredda” e che la sua espansione potrebbe comportare “ripercussioni troppo terribili da contemplare” da una grande potenza come la Russia.