La Cina condanna le sanzioni contro la Russia. Gli Stati Uniti “non dovrebbero minare i diritti e gli interessi legittimi”

AgenPress – La Cina ha criticato le sanzioni occidentali alla Russia e ha affermato che non seguirà l’esempio, definendo le misure “un modo fondamentale ed efficace per non risolvere i problemi” e affermando che “si oppone sempre a qualsiasi sanzione unilaterale illegale”.

Il presidente Joe Biden ha affermato che gli Stati Uniti sanzioneranno le istituzioni finanziarie e gli oligarchi russi dopo che il leader russo Vladimir Putin ha ordinato alle truppe di entrare nelle parti dell’Ucraina orientale controllate dai separatisti. Anche Regno Unito, Unione Europea, Canada, Australia e Giappone hanno annunciato nuove sanzioni alla Russia.

Alla domanda nel briefing quotidiano del ministero degli Esteri se la Cina avrebbe preso in considerazione l’idea di seguire l’esempio, il portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying ha risposto dicendo al giornalista: “Ovviamente ti manca una comprensione di base della politica del governo cinese”.

“Riteniamo che le sanzioni non siano mai il modo fondamentale ed efficace per risolvere i problemi. La Cina si oppone sempre a qualsiasi sanzione unilaterale illegale”, ha affermato Hua, ribadendo che le due parti dovrebbero cercare una soluzione attraverso il dialogo e la negoziazione.

Nella sua risposta, Hua ha anche posto domande su ciò che è stato guadagnato dalle precedenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti alla Russia, chiedendo ai giornalisti: “Hanno risolto il problema? Il mondo sta meglio grazie alle sanzioni statunitensi? I problemi dell’Ucraina saranno risolti automaticamente dall’imposizione delle sanzioni statunitensi contro la Russia? La sicurezza dell’Europa sarà più sicura grazie alle sanzioni statunitensi contro la Russia? Penso che dovremmo cercare di risolvere il problema attraverso il dialogo e la negoziazione”.

Ha osservato che le precedenti sanzioni imposte dagli Stati Uniti “hanno causato serie difficoltà all’economia e al sostentamento delle persone dei paesi interessati”, aggiungendo che sull’Ucraina, gli Stati Uniti “non dovrebbero minare i diritti e gli interessi legittimi” della Cina e di “altre parti”. “

Attualmente, gli Stati Uniti mantengono le sanzioni alla Russia che sono state imposte in risposta all’invasione dell’Ucraina nel 2014. Altre sanzioni sono state imposte per questioni tra cui attacchi informatici, ingerenza elettorale, proliferazione di armi e commercio illecito con la Corea del Nord.