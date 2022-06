La Cina non vuole guerra in Ucraina. Mai fornito supporto materiale alla Russia. Sosteniamo negoziati

- Advertisement -

AgenPress – Il governo cinese non è interessato a un conflitto in Ucraina, ma, allo stesso tempo, non crede che le sanzioni possano aiutare a risolvere la crisi.

Lo ha detto il consigliere di Stato cinese e ministro della Difesa Wei Fenghe al forum sulla sicurezza di Shangri-La Dialogue a Singapore di domenica.



“Un conflitto o una guerra sono l’ultima cosa che la Cina vorrebbe vedere in Ucraina. Allo stesso tempo, non crediamo che la massima pressione o sanzioni possano risolvere il problema. Potrebbe causare ancora più tensioni e peggiorare ulteriormente il problema “, ha detto il funzionario in un discorso, trasmesso in diretta su YouTube.

Il governo cinese sostiene il dialogo tra Russia e Ucraina e spera che gli Stati Uniti e la NATO tengano colloqui con la Russia per un cessate il fuoco al più presto, ha detto Fenghe.

“La Cina sostiene i negoziati tra Russia e Ucraina. Speriamo anche che gli Stati Uniti e la NATO tengano colloqui con la Russia per creare le condizioni per un cessate il fuoco più rapido”, ha affermato.



La Cina non ha mai fornito alcun supporto materiale alla Russia durante la crisi in Ucraina, Fenghe.

