La Cina prosegue le esercitazioni militari intorno a Taiwan comprese quelle anti-sottomarino e di assalto marittimo

- Advertisement -

AgenPress – La Cina sta proseguendo le esercitazioni militari intorno a Taiwan che hanno interrotto il traffico marittimo e aereo e sollevato sostanzialmente preoccupazioni sul potenziale conflitto in una regione cruciale per il commercio globale.

Le esercitazioni includerebbero esercitazioni anti-sottomarino, apparentemente mirate al sostegno degli Stati Uniti a Taiwan in caso di una potenziale invasione cinese, secondo i post sui social media della leadership orientale del braccio militare del Partito Comunista al governo cinese, l’Esercito popolare di liberazione.

- Advertisement -

L’esercito ha affermato che le esercitazioni che coinvolgono attacchi missilistici, aerei da guerra e movimenti navali che attraversano la linea mediana dello Stretto di Taiwan che divide i lati sono state una risposta alla visita della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi all’isola autogovernata la scorsa settimana.

La Cina ha ignorato gli appelli per calmare le tensioni e non c’era alcuna indicazione immediata quando avrebbe posto fine a quello che equivale a un blocco.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato domenica di aver rilevato un totale di 66 aerei e 14 navi da guerra che stavano conducendo le esercitazioni navali e aeree. L’isola ha risposto mettendo in allerta i suoi militari e schierando navi, aerei e altre risorse per monitorare aerei, navi e droni cinesi che “simulano attacchi all’isola di Taiwan e alle nostre navi in ​​mare”.

- Advertisement -

Nel frattempo, l’agenzia di stampa centrale ufficiale di Taiwan ha riferito che l’esercito taiwanese condurrà esercitazioni di artiglieria a fuoco vivo nella contea meridionale di Pingtung martedì e giovedì, in risposta alle esercitazioni cinesi.

Le esercitazioni includeranno cecchini, veicoli da combattimento, veicoli blindati ed elicotteri d’attacco, afferma il rapporto, che cita una fonte anonima.

La Cina rivendica Taiwan come proprio territorio e ha minacciato di annetterlo con la forza se necessario. Le due parti si divisero nel 1949 dopo una guerra civile, ma Pechino considera le visite a Taiwan di funzionari stranieri come un riconoscimento della sua sovranità.

Il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen ha invitato la comunità internazionale a “sostenere la Taiwan democratica” e “fermare qualsiasi escalation della situazione della sicurezza regionale”. Anche il Gruppo dei Sette Paesi industrializzati ha criticato le azioni della Cina, spingendo Pechino a cancellare un incontro tra il ministro degli Esteri Wang Yi e il suo omologo giapponese, Yoshimasa Hayashi.

La Cina ha interrotto i colloqui sulla difesa e sul clima con gli Stati Uniti e ha imposto sanzioni a Pelosi come rappresaglia per la sua visita.