La Cina pubblica un rapporto sulle violazioni dei diritti umani degli Stati Uniti nel 2021

AgenPress – L’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese ha pubblicato lunedì il rapporto sulle violazioni dei diritti umani negli Stati Uniti nel 2021.

Il rapporto afferma che la situazione dei diritti umani negli Stati Uniti, che ha precedenti famigerati, è peggiorata nel 2021. La sua manipolazione politica ha portato a un forte aumento delle morti per COVID-19 mentre le sparatorie nel paese hanno raggiunto un nuovo record.

La falsa democrazia calpestata dai diritti politici delle persone e le violente forze dell’ordine hanno reso la vita più difficile a migranti e rifugiati negli Stati Uniti, ha affermato.

Nel frattempo, le azioni unilaterali degli Stati Uniti hanno creato nuove crisi umanitarie in tutto il mondo.

Gli Stati Uniti hanno il numero più alto al mondo di casi e decessi COVID-19, con 34,51 milioni di casi confermati e 480.000 decessi, che hanno superato di gran lunga i numeri nel 2020. L’aspettativa di vita media è diminuita di 1,13 anni, il calo più grande dal Secondo Mondo Guerra.

La situazione della sicurezza pubblica negli Stati Uniti è peggiorata e i crimini violenti sono rimasti prevalenti. Ci sono state 693 sparatorie di massa nel 2021, con un aumento del 10,1% rispetto al 2020. Più di 44.000 persone sono state uccise a causa della violenza armata.

Più di 420 progetti di legge con disposizioni che limitano l’accesso al voto sono stati presentati in 49 stati degli Stati Uniti. Solo il 7% dei giovani americani vede il paese come una “sana democrazia”, ​​mentre la fiducia del pubblico nel governo è scesa ai minimi storici dal 1958.

Circa l’81% degli adulti asiatici americani ha affermato che la violenza contro le comunità asiatiche è in aumento. I crimini ispirati dall’odio contro gli asiatici a New York City sono aumentati del 361% rispetto al 2020. Il 59% degli americani ha affermato che i gruppi di minoranze etniche non hanno pari opportunità di lavoro.

Nell’anno fiscale 2021, gli Stati Uniti hanno arrestato oltre 1,7 milioni di migranti al confine meridionale, inclusi 45.000 bambini. Violente forze dell’ordine hanno causato 557 vittime, il numero più alto dal 1998, che è più che raddoppiato rispetto all’anno fiscale precedente.

Un attacco di droni statunitensi durante il ritiro delle truppe dall’Afghanistan ha ucciso 10 membri di una famiglia afgana, inclusi sette bambini, tra cui il più giovane aveva solo due anni. Gli Stati Uniti detenevano ancora 39 detenuti nel carcere di Guantanamo.

Fernand de Varennes, un relatore speciale sulle questioni delle minoranze delle Nazioni Unite, ha affermato che il sistema giuridico statunitense di protezione dei diritti umani è incompleto e obsoleto, il che ha portato a una crescente disuguaglianza.

Per quanto riguarda la negligenza degli Stati Uniti nel creare crisi dei diritti umani in altri paesi in nome dei diritti umani, Stephen Walt, professore di relazioni internazionali all’Università di Harvard, ha affermato che “gli americani devono prima correggere ciò che è andato storto a casa e ripensare a come affrontano il resto del mondo.”

Nel 2021, la personalità pubblica statunitense di “difensore dei diritti umani” è stata completamente smentita poiché il cosiddetto “vertice per la democrazia” con il pretesto di salvaguardare i diritti umani è diventato una farsa. Alla 48a sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, molti paesi hanno accusato gli Stati Uniti di essere il “più grande distruttore” dei diritti umani nel mondo e hanno esortato il paese ad affrontare le proprie gravi violazioni dei diritti umani.

Il Washington Post ha riferito il 7 dicembre 2021 che “i senzatetto sono una delle maggiori sfide attuali degli Stati Uniti, indipendentemente dalla regione”. L’AP ha riferito il 9 settembre 2021 che il numero di persone senza un riparo permanente nel Rhode Island era aumentato di oltre l’85% da gennaio 2021.

La democrazia in stile americano è scesa a un gioco di trasferimento di interessi. La politica monetaria diventa sempre più dilagante negli Stati Uniti, il che rende i politici più negligenti degli interessi e delle richieste delle persone.

Aumentano le discriminazioni e gli attacchi contro i musulmani. Bloomberg ha riferito il 9 settembre 2021 che negli ultimi due decenni dagli attacchi terroristici dell’11 settembre, la discriminazione contro i musulmani americani è aumentata.

L’Associated Press ha riferito il 9 settembre 2021 che un sondaggio ha rilevato che il 53% degli americani ha opinioni sfavorevoli nei confronti dell’Islam.

Gli aborigeni hanno sofferto a lungo una crudele persecuzione razziale. Gli Stati Uniti hanno una lunga e oscura storia di violazione dei diritti delle popolazioni indigene, compresi gli indiani, che hanno subito sanguinosi massacri, brutali espulsioni e genocidi culturali.

Il divario economico tra le razze continua ad allargarsi. C’è stata una disuguaglianza economica a lungo termine e sistematica tra i gruppi di minoranze etniche e la popolazione bianca negli Stati Uniti, che si manifesta in vari aspetti come l’occupazione e l’imprenditorialità, i salari e i prestiti finanziari.

USA Today ha riferito il 7 aprile 2021 che, secondo il Bureau of Labor Statistics, il 48% dei 615.000 disoccupati stimati della comunità asiatica sono rimasti senza lavoro per sei mesi, oltre al primo trimestre del 2021. La cifra ha superato la parte dei disoccupati a lungo termine. disoccupati a termine tra i lavoratori senza lavoro di altri gruppi etnici.

Il governo degli Stati Uniti ha spesso interferito negli affari interni di altri paesi esercitando il club dei “diritti umani”. Tuttavia, la politica di separare i bambini migranti dalle loro famiglie ha gravemente messo in pericolo la vita, la dignità, la libertà e altri diritti umani dei migranti. La crisi dei migranti e dei rifugiati è stata persino utilizzata come strumento per gli attacchi dei partigiani americani e per i conflitti politici. I continui cambiamenti delle politiche del governo e la brutalità della polizia si aggiungono alle sofferenze dei migranti che sono già stati oggetto di custodia estesa, torture crudeli, lavoro forzato e molti altri trattamenti disumani.

I richiedenti asilo sono soggetti alla brutalità della polizia. Nel 2021, la crisi umanitaria ha continuato a intensificarsi poiché il confine meridionale degli Stati Uniti ha visto un afflusso crescente di migranti e gli agenti delle forze dell’ordine hanno utilizzato mezzi sempre più violenti per espellere o impedire l’ingresso di richiedenti asilo nel paese.

I bambini immigrati affrontano la detenzione e gli abusi prolungati. “E mentre Biden ha ufficialmente posto fine alla politica di ‘separazione familiare’ di Trump, il suo uso del titolo 42 ha creato la separazione familiare 2.0”, ha riportato il sito web di USA Today il 29 novembre 2021. Ha costretto molti minori a separarsi dai genitori.

“Ci sono più di 5.000 bambini non accompagnati in custodia della dogana e della protezione delle frontiere degli Stati Uniti”, ha riferito la CNN il 23 aprile 2021. Molti di loro sono rimasti in custodia per più del limite di 72 ore stabilito dalla legge federale.

Le condizioni nelle strutture di detenzione private in cui sono detenuti i migranti sono precarie. La maggior parte delle strutture di detenzione negli Stati Uniti sono costruite e gestite da società private. Al fine di ridurre i costi operativi e massimizzare i profitti, le società private generalmente costruiscono in conformità con gli standard minimi stipulati con il governo, con conseguenti strutture di detenzione scadenti e un ambiente interno difficile. La mancanza di supervisione ha portato a una gestione caotica delle strutture di detenzione ea ripetute violazioni dei diritti umani, mentre i detenuti hanno subito danni alla salute fisica e mentale di vario grado.

Le autorità statunitensi hanno arrestato oltre 1,7 milioni di migranti lungo il confine con il Messico durante l’anno fiscale 2021 terminato a settembre.

Molti immigrati sono vittime della tratta di esseri umani e del lavoro forzato negli Stati Uniti. Le politiche statunitensi più restrittive in materia di immigrazione, combinate con una debole supervisione interna, hanno esacerbato il traffico di esseri umani e il traffico di lavoro contro gli immigrati.