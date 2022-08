La Cina riprende le esercitazioni militari al largo di Taiwan con 14 navi e 66 jet cinesi

- Advertisement -

AgenPress – L’esercito cinese ha annunciato nuove esercitazioni vicino a Taiwan , inclusi attacchi anti-sottomarini e operazioni di incursione in mare, un giorno dopo la fine delle sue principali esercitazioni a fuoco vivo contro il territorio.

Il ministero della Difesa di Pechino ha anche difeso la sospensione dei colloqui militari con gli Stati Uniti in segno di protesta contro la visita di Nancy Pelosi a Taipei la scorsa settimana, che ha sollevato preoccupazioni per potenziali incidenti che si trasformano in conflitto.

Lunedì, tuttavia, l’Eastern Theatre Command cinese ha annunciato che avrebbe condotto esercitazioni congiunte incentrate su operazioni anti-sottomarino e di assalto marittimo, confermando i timori di alcuni analisti e diplomatici della sicurezza che Pechino avrebbe mantenuto la pressione sulle difese di Taiwan. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato che lunedì un totale di 21 aerei dell’aviazione cinese sono entrati nella zona di difesa aerea di Taiwan, compresi i caccia che hanno attraversato la linea mediana nella parte settentrionale dello Stretto di Taiwan.

Un totale di 13 navi e di 39 aerei dell’Esercito popolare di liberazione (Pla) cinese sono state rilevate “nella regione circostante” nel conteggio alle 17 locali (11 in Italia).

I militari di Taipei “hanno monitorato la situazione e risposto a queste attività inviando aerei, navi militari e attivato i sistemi missilistici di terra. Tra i caccia, 21 (inclusi otto SU-30 e sei J-11) “hanno volato sulla parte est della linea mediana dello Stretto di Taiwan e nella zona di sudovest dello spazio aereo di difesa”.