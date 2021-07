La Commissione Europea sta progettando di creare una nuova agenzia di vigilanza sul denaro sporco

“Dietro la storia del denaro sporco ci sono crimini che sono nefasti per i cittadini, per la società, le famiglie e le comunità. Contrastare il riciclaggio di denaro significa colpire al cuore la criminalità. Abbiamo esaminato dove si trovano le lacune del nostro quadro normativo e abbiamo detto: basta – dichiara Mairead McGuinness, commissario europeo per i servizi finanziari” – .

Alcuni degli elementi chiave del pacchetto antiriciclaggio sono: L’agenzia supervisionerà le attività finanziarie transfrontaliere, avendo il potere di imporre sanzioni

Controllerà i fornitori di criptovalute

Ci sarà un limite per i pagamenti in contanti fino a 10.000 euro Oltre 150 miliardi di euro del PIL annuale dell’UE sono coinvolti in attività finanziarie sospette. La nuova agenzia anti riciclaggio dovrebbe essere operativa nel 2024 a condizione che abbia il via libera dagli Stati membri e dal Parlamento europeo.