La Corea del Nord lancia 3 missili balistici durante il primo focolaio di Covid

AgenPress – La Corea del Nord ha lanciato tre missili balistici a corto raggio verso il mare, hanno detto i suoi vicini, nell’ultima di una serie di dimostrazioni di armi quest’anno, avvenuta poche ore dopo aver confermato il suo primo caso di coronavirus dall’inizio della pandemia.

I lanci potrebbero sottolineare la determinazione della Corea del Nord a portare avanti i suoi sforzi per espandere il suo arsenale nonostante l’epidemia di virus per raccogliere sostegno dietro il leader, Kim Jong Un, e mantenere la pressione sui suoi rivali in mezzo alla diplomazia nucleare a lungo inattiva.

I lanci di giovedì sono stati le prime armi sparate dal Nord dall’insediamento del nuovo presidente conservatore sudcoreano Yoon Suk Yeol martedì.

La Corea del Nord ha una storia di sconvolgenti nuovi governi a Seoul e Washington nell’apparente tentativo di aumentare la sua merce di scambio nei negoziati futuri. La minaccia nucleare nordcoreana sarà probabilmente in cima all’agenda quando Yoon incontrerà il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in visita a Seoul la prossima settimana.

Sia la Corea del Sud che il Giappone hanno condannato i lanci dalla regione della capitale del Nord giovedì pomeriggio.

I missili sono precipitati nelle acque tra la costa orientale della Corea del Nord e al di fuori della zona economica esclusiva del Giappone, ha affermato il ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi. Non sono stati segnalati danni ad aeromobili o navi.

L’esercito sudcoreano ha affermato di aver potenziato la sua prontezza e sorveglianza mantenendo uno stretto coordinamento con gli Stati Uniti. Ha invitato il Nord a fermare immediatamente i suoi ripetuti lanci di missili.

La Corea del Sud e il Giappone hanno rilasciato dettagli di volo simili, affermando che le armi hanno viaggiato per circa 350-360 chilometri (217-224 miglia) a un’altitudine massima di 90-100 chilometri (56-62 miglia).