La Danimarca espellerà 15 diplomatici russi per spionaggio. Chiaro segnale alla Russia

- Advertisement -

AgenPress – Il ministero degli Esteri danese ha annunciato l’espulsione di 15 diplomatici dell’intelligence russa che lavoravano sotto copertura presso l’ambasciata russa.

“L’attuale ambasciatore russo è stato informato questa mattina in una riunione al ministero degli Esteri che il governo danese aveva deciso di espellere 15 ufficiali dell’intelligence russa che lavoravano presso l’ambasciata russa a Copenaghen. Avranno 14 giorni di tempo per lasciare la Danimarca”, si legge nella dichiarazione.

- Advertisement -

Lo annuncia il ministro degli Esteri danese Jeppe Kofod ai giornalisti, dicendo di voler “mandare un chiaro segnale alla Russia che lo spionaggio sul suolo danese è inaccettabile”.

“Nelle ultime settimane, il quadro della sicurezza europea è cambiato radicalmente. Con questa decisione, stiamo inviando un chiaro segnale a Mosca che non siamo d’accordo con gli ufficiali dell’intelligence russa che spiano il suolo danese. Rappresentano una minaccia per la nostra sicurezza nazionale che noi non può ignorare”, ha detto il ministro degli Esteri danese Eppe Kofod.

Secondo lui, la Danimarca non vuole interrompere le relazioni diplomatiche con Mosca. Pertanto, l’ambasciatore russo e altre ambasciate a Copenaghen non saranno espulse.

- Advertisement -

“L’ambasciatore russo è il nostro principale canale di messaggi chiari direttamente al Cremlino. L’abbiamo usato diverse volte di recente, non ultimo per sottolineare la forte condanna della Danimarca dell’attacco completamente inaccettabile della Russia all’Ucraina”, ha affermato Kofod.

All’ambasciatore russo è stato anche detto che il governo danese aveva condannato la brutalità dell’esercito russo contro la popolazione civile di Bucha e ha sottolineato che gli attacchi deliberati contro i civili erano un crimine di guerra.