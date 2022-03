La Georgia presenta domanda di adesione formale all’UE. “Pietra miliare per l’integrazione europea”

- Advertisement -

AgenPress – L’ex repubblica sovietica della Georgia ha formalmente firmato la domanda di adesione all’Unione Europea.

Lo ha annunciato il primo ministro Irakli Garibashvili in una dichiarazione sul sito web del governo, mentre l’Ucraina ha affermato che stava cercando di entrare nel blocco dopo l’invasione della Russia.

“È un giorno storico per la Georgia: stiamo firmando una domanda di adesione all’UE a nome del Paese. La domanda di adesione all’UE è un’altra pietra miliare sulla strada dell’integrazione europea della Georgia: è una tappa che apre una nuova pagina nella nostra storia e continua lo sforzo dei nostri antenati, volto all’adesione della Georgia a un’Europa comune famiglia”.

Lunedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto all’UE di “ammettere urgentemente l’Ucraina” nell’Unione Europea.

“Siamo grati ai partner per essere stati con noi. Ma il nostro obiettivo è stare con tutti gli europei ed essere alla loro pari. Sono sicuro che lo meritiamo. Sono sicuro che sia possibile”, ha detto Zelensky.

Secondo la delegazione dell’UE in Georgia, nel 2016 è stato raggiunto un accordo per una più stretta associazione politica e integrazione economica tra la Georgia e l’Europa. Nel 2017 è stata istituita una zona di libero scambio tra i due e i cittadini georgiani hanno diritto al visto – viaggio gratuito nell’area Schengen.

La Georgia ha avuto una relazione controversa con la Russia da quando ha ottenuto l’indipendenza dall’Unione Sovietica quasi 30 anni fa, con la Russia che sostiene due autoproclamate repubbliche separatiste in Georgia, Ossezia del Sud e Abkhazia. Nel 2008, è degenerato in un conflitto in piena regola dopo che i separatisti dell’Ossezia meridionale hanno attaccato le forze di pace georgiane. La Georgia ha inviato truppe nell’Ossezia meridionale e la Russia ha risposto con un’incursione militare nella stessa Georgia.