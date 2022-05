La Germania fornirà all’Ucraina sette obici semoventi

- Advertisement -

AgenPress – La Germania invierà all’Ucraina sette obici semoventi, oltre a cinque sistemi di artiglieria che il governo olandese ha già promesso, ha affermato il ministro della Difesa tedesco Christine Lambrecht.

Il governo tedesco ha subito pressioni da parte degli alleati europei per essere stato lento nel fornire armi all’Ucraina ed è stato solo alla fine del mese scorso che ha annunciato la sua prima consegna, comprendente i carri armati Gepard.

- Advertisement -

La maggior parte delle armi pesanti che i paesi della NATO hanno inviato in Ucraina finora sono armi di costruzione sovietica, ma gli Stati Uniti e alcuni altri alleati hanno iniziato a fornire a Kiev obici occidentali.

I sistemi di artiglieria pesante inviati in Ucraina sono chiamati Panzerhaubitze 2000 e l’esercito tedesco li descrive come tra i più moderni al mondo, quindi 20 soldati ucraini dovranno essere addestrati prima di essere inviati.

La Germania ha solo poche dozzine di obici in uno stato pronto per il combattimento e i sette inviati in Ucraina proverranno dalle scorte di manutenzione.