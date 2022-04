La Gran Bretagna addestra i soldati ucraini su come utilizzare i veicoli corazzati contro truppe russe

- Advertisement -

AgenPress – Il primo ministro Boris Johnson ha rivelato che le truppe ucraine sono nel Regno Unito per essere addestrate su come utilizzare i veicoli corazzati che la Gran Bretagna sta fornendo per respingere le forze russe.

“Posso dire che attualmente stiamo addestrando ucraini in Polonia all’uso della difesa antiaerea, e in realtà nel Regno Unito all’uso di veicoli blindati”, ha detto ai giornalisti che viaggiano con lui durante la sua visita in India.

- Advertisement -

L’addetto stampa di Johnson ha detto che “un paio di dozzine” di soldati ucraini erano attualmente nel Regno Unito per l’addestramento.

Le truppe ucraine hanno iniziato ad addestrarsi con veicoli donati dalla Gran Bretagna questo mese, ha detto un portavoce di Johnson.

La Gran Bretagna sta fornendo all’Ucraina 120 veicoli corazzati da pattuglia, incluso il Mastiff, che possono essere utilizzati come veicolo da ricognizione o da pattuglia. Ai soldati verrà anche mostrato come utilizzare l’ambulanza samaritana e i veicoli corazzati da ricognizione Sultan e Samson.

- Advertisement -

Il portavoce ha affermato che la Gran Bretagna e i suoi alleati stavano fornendo ai soldati ucraini nuovi tipi di equipaggiamento che potrebbero non aver mai usato prima.

“È ragionevole che ricevano la formazione necessaria per sfruttarla al meglio”, ha affermato il portavoce. “Siamo sempre consapevoli di qualsiasi cosa percepita come escalation, ma chiaramente ciò che è escalation sono le azioni del regime di Putin”.