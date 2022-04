La nave da guerra russa Moskva affonda nel Mar Nero. “Credibile” l’attacco missilistico ucraino

- Advertisement -

AgenPress – La nave da guerra russa Moskva è affondata, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa TASS, citando una dichiarazione del Ministero della Difesa russo.

“Durante il traino dell’incrociatore Moskva al porto di destinazione, la nave ha perso stabilità a causa dei danni allo scafo ricevuti durante un incendio causato dalla detonazione di munizioni. In condizioni di mare tempestoso, la nave è affondata”.

Sono emersi resoconti contrastanti su un incidente che ha coinvolto la nave da guerra nel Mar Nero mercoledì.

La Russia ha affermato che un incendio è scoppiato sull’incrociatore missilistico guidato, provocando l’esplosione delle munizioni a bordo, provocando gravi danni alla nave e costringendo l’equipaggio della nave da guerra a essere evacuato. L’Ucraina afferma di aver colpito la Moscova con missili antinave e in seguito ha affermato di essere stata affondata.

Si ritiene che l’affermazione dell’Ucraina di aver condotto un attacco missilistico che ha affondato l’ammiraglia della flotta russa del Mar Nero è credibile, hanno detto due fonti familiari con l’intelligence statunitense e occidentale, sebbene i funzionari non abbiano ancora prove definitive.

Gli Stati Uniti credono con “media fiducia” che la versione ucraina degli eventi – contestata da Mosca – sia accurata, secondo una fonte che conosce le ultime informazioni.

Tuttavia, anche se i funzionari statunitensi e occidentali non hanno motivo di diffidare dell’Ucraina in questo caso, entrambe le fonti hanno avvertito che gli Stati Uniti non hanno ancora effettuato un’attribuzione indipendente.

“Non siamo in grado di confermare ufficialmente indipendentemente ciò che ha portato esattamente all’affondamento della nave”, ha detto giovedì l’addetto stampa del Pentagono John Kirby.

“Ma non siamo nemmeno nella posizione di confutare la parte ucraina di questo. È certamente plausibile e possibile che l’abbiano effettivamente colpito con un missile Nettuno o forse più”.

L’incrociatore missilistico Moskva è affondato giovedì dopo un’esplosione avvenuta il giorno prima di “danneggiare gravemente” la nave vicino alla città portuale ucraina di Odessa, in Russia.

Il governatore di Odessa ha affermato che la nave è stata colpita da un missile antinave ucraino, mentre la Russia ha affermato che il danno è stato causato da un incendio a bordo che ha fatto esplodere le munizioni di bordo.

Analisti esterni hanno ampiamente trattato la versione ucraina degli eventi come la possibilità più credibile, ma finora i funzionari americani hanno rifiutato di attribuire pubblicamente la distruzione della nave a un attacco missilistico.