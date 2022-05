La parata russa del 9 maggio non si terrà a Mariupol, dove la situazione dall’acciaieria peggiora

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha affermato che non ci saranno celebrazioni per il Giorno della Vittoria nella città assediata nel sud-est dell’Ucraina, Mariupol, un porto strategico di cui le truppe russe hanno rivendicato il controllo il mese scorso.

Il 9 maggio in Russia si celebra ogni anno il Giorno della Vittoria in occasione della vittoria dell’Unione Sovietica nella seconda guerra mondiale.

“Verrà il momento in cui ci sarà una grande festa lì”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che non c’erano piani per visite ufficiali per la giornata.

Alcuni soldati e civili ucraini rimangono nell’enorme acciaieria Azovstal della città, dove Mykhailo Vershynin uno dei combattenti ucraini che difendono l’acciaieria Azovstal a Mariupol e ha parlato alla BBC affermando che “la situazione nelle acciaierie è ora critica, è stata critica per molto tempo e ora sta peggiorando.

“Per due giorni, le truppe russe hanno preso d’assalto attivamente l’impianto, hanno respinto i difensori con il supporto di aviazione, artiglieria e armi pesanti. Ci sono state perdite e più feriti. Non siamo stati in grado di ottenere i feriti fuori.

“La cosa principale è che abbiamo ancora civili nei rifugi antiaerei dell’impianto.

“Recentemente, dopo un pesantissimo bombardamento dell’Azovstal, ci sono stati due civili uccisi e credo 10 feriti. Ora non abbiamo le informazioni [su] quanti civili sono stati uccisi perché non possiamo andarcene e andare nei bunker dove si trovano sono.”