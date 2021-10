Le multe possono essere detratte dai fondi UE che la Polonia riceverà da Bruxelles.

La Corte di giustizia europea che ha emesso la multa afferma che le misure saranno in vigore fino a quando Varsavia non si atterrà alla sentenza emessa a luglio che ha ordinato l’immediata sospensione della sentenza della Camera disciplinare della Corte suprema polacca.

Un portavoce del governo polacco ha reagito dicendo: “La via delle punizioni e della lettere minatorie verso il nostro Paese non è la via giusta“.