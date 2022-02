AgenPress. La federazione polacca, alla luce dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, comunica che non giocherà la partita con la Russia per le qualificazioni ai Mondiali di calcio in Qatar.

La partita è in programma il prossimo 24 marzo a Mosca.

Il presidente della federazione polacca, in un twitter, dichiara che “questa è l’unica decisione corretta e che sta lavorando con le federazioni svedese e ceca per presentare una posizione comune alla Fifa. Basta chiacchiere, è ora di agire“.