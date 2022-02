La regina Elisabetta positiva al Covid, ha sintomi simili al raffreddore. Continuerà a ricevere cure mediche

Elisabetta II è risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest’ultimo risultava per la seconda volta contagiato dal virus.

La regina ha firmato un messaggio di auguri al team britannico vincitore dell’oro olimpico a Pechino 2022 nel curling, suo primo, immediato atto pubblico dopo la notizia del contagio “lieve” da Covid resa nota oggi da Buckingham Palace. Nel testo la sovrana 95enne rivolge le congratulazioni “più calorose” alla squadra femminile, salita sul gradino più alto del podio all’ombra dell’Union Jack dopo l’argento conquistato nei giorni scorsi da quella maschile, sottolineando di volersi unire ai complimenti di tutto il Regno Unito verso gli atleti protagonisti di “una straordinaria prestazione” e di “un grande successo”.

Il curling è la sola disciplina sportiva ad aver portato medaglie ai britannici in questa edizione dei giochi invernali: chiusisi oggi in Cina per il Regno – tradizionalmente molto più competitivo alle olimpiadi estive – con un bottino finale limitato appunto a un oro e a un argento.

La regina, che compirà 96 anni ad aprile, è stata vaccinata per la prima volta nel gennaio 2021 e si ritiene che abbia avuto tutti i suoi colpi di follow-up in seguito.