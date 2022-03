La richiesta dell’Ucraina di aderire formalmente all’Unione Europea è “legittima”

- Advertisement -

AgenPress – C’è un ampio sostegno all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea, ha detto martedì il vicepresidente della Commissione europea Margaritas Schinas a Becky Anderson della CNN.

La dichiarazione arriva dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato i leader europei a “dimostrare” la loro solidarietà all’Ucraina il giorno dopo aver firmato una richiesta ufficiale di adesione all’Unione europea.

“Nessuno dimentica che la democrazia è nata in Ucraina dopo che i giovani ucraini sono stati colpiti a colpi di arma da fuoco per aver sventolato le bandiere dell’UE a Maidan (Piazza). Non abbiamo memoria corta in Europa. Sappiamo che l’Ucraina fa parte della famiglia e hanno assolutamente ragione e legittimità nella loro richiesta di aderire formalmente all’Unione europea”.

Ha anche affermato che l’UE è pronta ad annunciare lo status di protezione globale per tutti coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina che darebbe loro l’accesso automatico alle strutture sanitarie, educative e abitative dell’UE. Quella decisione, ha affermato Schinas, insieme all’uso da parte dell’UE dei suoi fondi per acquistare armi per l’Ucraina sono “passi senza precedenti”.

Si dice fiducioso quando i leader europei si incontreranno, decideranno di avviare il processo a un ritmo che consentirà all’Ucraina di aderire all’Unione europea “presto”.

