La Russia critica Di Maio. “Ha una strana idea di diplomazia. Non è assaggiare piatti esotici ai ricevimenti”

AgenPress – “Siamo impegnati al massimo nei canali multilaterali di dialogo. Riteniamo tuttavia che non possano esserci nuovi incontri bilaterali con i vertici russi finché non ci saranno segnali di allentamento della tensione, linea adottata nelle ultime ore anche dai nostri alleati e partner europei”.

E’ quanto ha detto Luigi di Maio nel corso dell’informativa a Palazzo Madama. “Malgrado la gravità del momento e gli ultimi sviluppi cui stiamo assistendo in queste ore, vogliamo continuare a concentrarci su ogni iniziativa diplomatica che possa scongiurare una guerra. Una soluzione che riteniamo ancora possibile, anche se con margini che si riducono di giorno in giorno”.

Immediata la replica del dicastero degli Esteri russo: “Una strana idea di diplomazia. La diplomazia è stata inventata solo per risolvere situazioni di conflitto e alleviare la tensione, e non per viaggi vuoti in giro per i Paesi ad assaggiare piatti esotici ai ricevimenti di gala. I partner occidentali devono imparare a usare la diplomazia come professione”.