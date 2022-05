La Russia incolpa le sanzioni dell’Occidente per la crisi alimentare globale

- Advertisement -

AgenPress – La Russia ha respinto le accuse secondo cui la sua invasione dell’Ucraina ha creato serie minacce alla sicurezza alimentare globale, incolpando invece le sanzioni occidentali.

L’Occidente ha accusato l’esercito russo di tenere in ostaggio le scorte di cibo per milioni di persone in tutto il mondo.

La guerra in Ucraina ha bloccato i principali porti del Paese sul Mar Nero, con gravi ripercussioni sulle catene di approvvigionamento alimentare di tutto il mondo. L’Ucraina è un importante esportatore di grano, ma ora milioni di tonnellate di grano sono bloccate, con un impatto sui paesi che meno possono permetterselo.

“I tentativi dell’Occidente di attribuire tutti i problemi all’operazione militare speciale e di accusare la Russia di bloccare le navi straniere nei porti del Mar Nero e del Mar d’Azov sono assolutamente infondati”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova.

“Il principale catalizzatore delle tendenze negative esistenti sono state le sanzioni anti-russe dell’Occidente, che hanno portato a una rottura dei legami nel campo della logistica globale e delle infrastrutture di trasporto”, ha affermato.

L’aumento dei prezzi dei prodotti agricoli è iniziato nel 2020 “e non è affatto il risultato dell’operazione militare speciale” in Ucraina, ha affermato, prima di incolpare anche il Covid.

La pandemia “ha gravemente interrotto le catene del valore e aumentato significativamente il costo dei servizi di trasporto alimentare”.