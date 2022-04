La Russia non smette di bombardare l’acciaieria. Foto feriti rifugiati all’interno

- Advertisement -

AgenPress – Nella città portuale meridionale di Mariupol, le forze russe stanno continuando ad attaccare le acciaierie Azovstal, dove sono rinchiusi combattenti e alcuni civili, dice un aiutante del sindaco della città.

Il presidente russo Vladimir Putin la scorsa settimana ha detto che le sue forze avrebbero fermato il loro attacco al complesso industriale – l’ultima parte della città portuale non sotto il controllo russo – e invece ne avrebbero bloccato le uscite.

Parlando ieri con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, Putin ha insistito sul fatto che a nessuno è stato negato il permesso di lasciare Mariupol o l’acciaieria, suggerendo che l’operazione militare russa nella città era terminata e che i civili avrebbero potuto lasciare l’area in qualsiasi momento.

Ma stamattina Petro Andryushchenko, aiutante del sindaco di Mariupol, ha affermato che non sono stati raggiunti accordi sulla creazione di corridoi umanitari fuori dalla città portuale e che gli attacchi continuano.

I corridoi umanitari hanno continuato a essere quasi impossibili da allestire e utilizzare mentre continuano gli attacchi della Russia e vengono applicati più posti di blocco all’uscita dalla città.

In un post su Telegram, il consiglio comunale ha affermato che “donne, bambini e anziani” sono rimasti intrappolati nelle acciaierie, così come i soldati che vi si sono rintanati.

Immagini vengono diffuse riguardo l’ospedale allestito dentro dove vengono assistiti feriti sia militari che civili, sono state condivise dal consiglio comunale della città e riprese dall’Ukrainska Pravda. Sono foto crude, mostrano persone colpite da schegge e proiettili che vengono sottoposte a interventi chirurgici in locali non sterili, con scarsa luce, su vecchie brande, materassini sporchi di sangue, in condizioni igieniche inesistenti. Il personale sanitario non ha più medicinali, rimuove parti metalliche da ferite profonde, amputa arti, nel disperato tentativo di salvare vite.

Il Comune di Mariupol, che ha condiviso le immagini dell’ospedale improvvisato in uno dei rifugi sotterranei dell’acciaieria Azovstal, scrive: “Ecco come appare l’ospedale di Azovstal. Foto terribili. Ma il mondo ha bisogno di sapere cosa sta succedendo. Sono 24 ore su 24 sotto il fuoco dell’esercito russo. Continuamente. E non solo i militari. La maggior parte sono civili. Ci sono almeno 2.000 civili nello stabilimento metallurgico. Donne, bambini e anziani. Molti feriti. In condizioni antigieniche e condizioni terribili. Senza farmaci. La situazione è catastrofica, mancano acqua potabile e cibo. Queste persone devono essere salvate immediatamente”.