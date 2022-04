La Russia pagherà per i crimini di guerra a Bucha. Putin nega ma le prove sono evidenti

- Advertisement -

AgenPress – “Andremo alla ricerca della verità perché non c’è posto dove nascondersi in aula. Qualunque siano le narrazioni e le contro-narrazioni, le prove dovrebbero essere adeguatamente testate… e ci sarà – credo – un caso a cui rispondere a tempo debito”, ha detto Khan ad Anderson Cooper della CNN durante un’intervista ad ampio raggio, quando gli è stato chiesto come L’ICC potrebbe aprire un caso in Ucraina.

Situata alla periferia di Kiev, Bucha è stata occupata dalle forze russe per circa tre settimane a marzo. Le foto, scattate dal 5 al 7 marzo, mostrano i corpi di civili disseminati nelle strade di diverse località della città.

- Advertisement -

Putin ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle uccisioni di massa di civili in Ucraina, ribadendo affermazioni infondate secondo cui le immagini dei corpi per le strade di Bucha sono “false”.

Khan ha affrontato direttamente la disinformazione della Russia. “Quei corpi che sono in quelle buste sullo schermo non sono falsi. Li ho visti. Sono rimasto accanto a loro. Il problema è come sono morti, chi è responsabile e in quali circostanze? Khan ha detto, aggiungendo che il mondo stava guardando per vedere quanto sarebbe stato “efficace lo stato di diritto” riguardo all’invasione russa dell’Ucraina.

Dobbiamo andare avanti in un modo che sia forse molto più efficace rispetto al passato”, ha spiegato Khan, alludendo alle questioni giurisdizionali affrontate dalla CPI.

- Advertisement -

Lunedì, la CPI si è unita a un’indagine dell’UE su possibili crimini di guerra commessi in Ucraina durante l’invasione russa, segnando la prima indagine congiunta della corte nei suoi vent’anni di storia.

“L’ufficio del procuratore della CPI all’Aia diventerà un partecipante alla squadra investigativa comune (JIT) sui presunti crimini internazionali fondamentali commessi in Ucraina”, ha affermato l’agenzia di cooperazione giudiziaria dell’UE in una nota.

Durante una visita alle città di Bucha e Borodianka a metà aprile, Khan ha affermato che vi erano “ragionevoli motivi per ritenere che lì fossero stati commessi crimini rientranti nella giurisdizione della CPI”.

Ma Khan ha anche avvertito che sarebbe “impegnativo” garantire che la giustizia venga servita in Ucraina, data la decisione della Russia di ritirare la sua firma dallo statuto della CPI, che conferisce al tribunale la giurisdizione per perseguire le persone per genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra, e il reato di aggressione.

Prove di fosse comuni nelle città di Bucha e Borodianka hanno continuato ad emergere dall’inizio di aprile, in seguito al ritiro delle forze russe dalla regione di Kiev.