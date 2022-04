La Russia schiera delfini addestrati in Crimea per proteggere la base navale nel Mar Nero

AgenPress – La Marina russa ha posizionato due recinti per delfini all’ingresso del porto di Sebastopoli, al riparo appena all’interno di una diga. I recinti sono stati spostati lì a febbraio, nel periodo dell’invasione dell’Ucraina, secondo una revisione delle immagini satellitari. Lo riporta USNI News.

Sebastopoli è la base navale più importante della Marina russa nel Mar Nero. I delfini potrebbero essere incaricati di operazioni contro i subacquei, un ruolo tradizionale per cui sia gli Stati Uniti che la Russia hanno addestrato i mammiferi marini. Ciò potrebbe impedire alle forze delle operazioni speciali ucraine di infiltrarsi nel porto sott’acqua per sabotare le navi da guerra.

All’interno del porto, molte navi della marina russa di alto valore sono disposte fuori dalla portata dei missili ucraini ma vulnerabili al sabotaggio sottomarino, secondo le foto satellitari. Durante la Guerra Fredda la Marina sovietica sviluppò diversi programmi sui mammiferi marini, incluso l’addestramento dei delfini nel Mar Nero. L’unità aveva sede a Kazachya Bukhta vicino a Sebastopoli, dove si trova ancora oggi.

Con il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, l’unità passò all’esercito ucraino. Sebbene ci siano stati tentativi per mantenerlo operativo, è rimasto a malapena aperto. Con l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, l’unità è passata sotto il controllo della Marina russa . Successivamente, i programmi sui mammiferi marini sono stati ampliati e riportati in servizio operativo.

Questo fa parte del più ampio reinvestimento dell’esercito russo nei programmi sui mammiferi marini negli ultimi 10 anni. Ciò ha incluso l’unità della flotta del Mar Nero e un’operazione separata nell’Artico.

Nel nord artico, la flotta settentrionale russa utilizza diversi tipi di mammiferi marini. Le balene e le foche beluga, entrambe con pesanti strati di grasso per tenersi al caldo, sono meglio protette dal freddo rispetto ai tursiopi usati nel Mar Nero.

Anche l’unità artica è diventata più attiva negli ultimi anni. I box per balene Beluga sono stati ora stabiliti anche a Olenya Guba , la base navale segreta del GUGI (Direttorato principale della ricerca in acque profonde). Si ritiene che l’organizzazione di intelligence sia responsabile delle principali risorse di spionaggio sottomarino dell’esercito russo.

Il 23 aprile 2019, una balena beluga addestrata si è presentata nel nord della Norvegia. Soprannominata “Hvaldimir” dalla gente del posto, si ritiene che questa balena sia scappata dal programma della Marina russa, secondo la BBC .

Non è solo l’Artico che ha mostrato segni di un maggiore utilizzo dei mammiferi marini russi. Nel 2018 i delfini della flotta del Mar Nero sono stati schierati per diversi mesi nella base navale russa del Mar Mediterraneo a Tartus, in Siria, secondo le foto satellitari.

I recinti mobili utilizzati per quel dispiegamento erano molto simili a quelli attualmente posizionati nel porto di Sebastopoli.

Non è chiaro se l’Ucraina abbia pianificato operazioni di nuoto da combattimento contro Sebastopoli. Ma i delfini sono ampiamente considerati dagli analisti navali una difesa efficace contro i subacquei.