La Russia taglia ancora le esportazioni di gas naturale verso i paesi europei. In Italia ridotto del 15%

AgenPress – La Russia ha nuovamente ridotto il gas naturale in Europa venerdì, tagliando della metà i flussi verso Italia e Slovacchia e completamente verso la Francia, poiché i paesi hanno lavorato per allentare la loro dipendenza dalle forniture russe durante la guerra in Ucraina .

Segna il terzo giorno di significative riduzioni del carburante che alimenta l’industria e genera elettricità in Europa, che hanno colpito anche Germania e Austria. Ha ulteriormente aumentato i prezzi dell’energia già elevati che stanno guidando un’inflazione record nell’Unione europea .

La Russia ha accusato un problema tecnico per i tagli al principale gasdotto Nord Stream 1 che serve Germania e Francia, affermando che le apparecchiature in fase di ristrutturazione in Canada erano bloccate lì a causa delle sanzioni occidentali. I leader in Germania e Italia hanno definito le riduzioni una mossa politica, e ha intensificato le tensioni energetiche in Europa , a seguito del precedente taglio russo del gas naturale a Polonia, Bulgaria, Finlandia, Paesi Bassi e Danimarca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato venerdì che le riduzioni sono “ricatti (contro) sia i singoli paesi che l’Europa nel suo insieme”.

La Russia ha detto alla società del gas slovacca SPP che avrebbe ridotto le consegne nel paese del 50%, ha detto il direttore dell’SPP Richard Prokypcak in una conferenza a Bratislava. Il motivo della riduzione non è stato chiarito.

Il colosso statale russo dell’energia Gazprom ha detto lo stesso giorno alla compagnia italiana del gas Eni che fornirà solo il 50% della quantità di gas richiesta per venerdì, riducendo per un terzo giorno il flusso a uno dei maggiori importatori europei di gas russo.

Gazprom ha ridotto del 15% la consegna richiesta dall’Italia mercoledì. L’Italia ottiene il 40% del suo gas dalla Russia, ma ha lavorato per trovare fonti alternative in paesi come l’Algeria.

E la Francia non riceve più gas naturale dalla Russia. L’operatore francese della rete del gas GRTGaz ha affermato che le forniture russe attraverso la Germania si sono fermate mercoledì, dopo essere diminuite del 60% nei primi cinque mesi dell’anno.