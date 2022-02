La Svezia invierà all’Ucraina 5.000 armi anticarro, 5.000 giubbotti antiproiettile, 5.000 elmetti e oltre 130.000 razioni da campo

- Advertisement -

AgenPress – La Svezia, rompendo una tradizione pluridecennale per la quale non inviava armi a paesi in guerra, ha annunciato la decisione di spedire 5.000 armi anticarro all’Ucraina. La decisione è stata resta nota dal primo ministro Magdalena Andersson, citata dalla tv Svt.

L’Ucraina aveva in precedenza inviato una “lista” alla Svezia con l’equipaggiamento che desiderava, comprese armi anticarro e antiaeree, ricorda la stampa svedese. Altro materiale, ha detto la premier, include 5.000 giubbotti antiproiettile, 5.000 elmetti e oltre 130.000 razioni da campo. Nel 1939 la Svezia mandò armi alla Finlandia invasa dall’Urss. Fino ad oggi era stata l’ultima volta.