Laboccetta: “Paglia ha competenze giuste per fare ministro della Difesa”

AgenPress. “Di questi tempi bisogna assolutamente non compiere passi falsi e pensare con grande attenzione a quel che dovrà essere il nuovo Esecutivo. Tutti i Ministri andranno scelti con criteri indiscutibili.

Per quanto riguarda il Ministero della Difesa spero che dopo il 25 settembre la Meloni, con Salvini e Berlusconi, possano prendere in esame una mia antica idea: affidare quel Ministero al Colonnello della Folgore Gianfranco Paglia, medaglia d’oro al valor militare. Un vero mito per le nostre Forze Armate, un eroe per tutta la comunità nazionale.

Paglia ha le competenze giuste, e quando ha fatto il parlamentare ha sempre offerto un grande contributo di qualità e di merito a tutta l’assemblea di Montecitorio. Non potrà che fare bene da Ministro della Repubblica. Io la penso così. E lo dico con garbo e con rispetto nei confronti di chi sarà Deputato a scegliere”.

Lo dichiara in una nota l’ex Deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, Presidente di Polo Sud.