L’Afghanistan è ora uno dei pochissimi paesi senza donne ai vertici del governo

Le donne occupavano solo il 6,5% delle posizioni ministeriali in Afghanistan prima che i talebani prendessero il controllo del paese, secondo i dati del gennaio 2021 dell’Unione interparlamentare (UIP), un’organizzazione internazionale dell’organizzazione internazionale dei parlamenti nazionali con sede a Ginevra.

Ora, il paese si unisce ai ranghi di solo una dozzina di altri paesi in cui non ci sono donne che ricoprono posizioni di alto rango nel governo.

L’assenza di donne nel governo afghano contrasta con la tendenza globale. La maggior parte dei paesi ha donne in posizioni di governo di alto livello e il numero di nazioni con donne come capi di stato o al governo è ai massimi storici, secondo l’IPU e UN Women.

L’assenza di donne nel governo afghano contrasta con la tendenza globale. La maggior parte dei paesi ha donne in posizioni di governo di alto livello e il numero di nazioni con donne come capi di stato o al governo è ai massimi storici, secondo l’IPU e UN Women.

Non è chiaro nemmeno cosa accadrà al parlamento afgano, che di fatto è stato sciolto a metà agosto dopo la caduta di Kabul.

Prima dell’acquisizione dei talebani, circa il 27% del parlamento afghano era composto da donne, classificandolo in linea con gli Stati Uniti, dove le donne rappresentano il 26,8% di tutti i membri del Congresso secondo l’IPU.

I numeri hanno segnato un massimo storico per gli Stati Uniti, contribuendo a una crescita della quota globale di parlamentari donne quest’anno, secondo l’IPU e UN Women. Quest’anno il governo degli Stati Uniti ha compiuto progressi significativi sull’equilibrio di genere, registrando un aumento dal 17 al 46% del numero di donne con incarichi ministeriali.

La quota di donne parlamentari in Afghanistan si è attestata intorno al 27% dal 2005, quando la prima sessione dell’organo eletto si è riunita dopo tre decenni. Secondo la Costituzione del 2004, almeno 68 dei 250 seggi totali della camera bassa del parlamento sono riservati alle donne, con due seggi riservati alle donne per ciascuna delle 34 province del paese.

L’Afghanistan potrebbe ora unirsi a Micronesia, Papua Nuova Guinea, Vanuatu e Yemen, dove attualmente nessuna donna presta servizio come membro del parlamento (nelle camere parlamentari inferiori o singole) secondo l’IPU. Tuttavia, nessuno di questi paesi bandisce le donne dall’incarico, come è avvenuto l’ultima volta che i talebani sono stati al potere in Afghanistan, dal 1996 al 2001. Nessuno di questi paesi ha quote di genere per i seggi parlamentari.