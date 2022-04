AgenPress. L’Agenzia spaziale europea (Esa) ha deciso di interrompere la cooperazione con la Russia per quanto riguarda le missioni lunari.

Tale decisione è dettata in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

“L’aggressione russa contro l’Ucraina – spiegano in una nota – e le conseguenti sanzioni messe in atto rendono impossibile per l’Esa attuare la prevista cooperazione lunare”.