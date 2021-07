- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. L’anticiclone africano continua a dominare lo scenario al Centro Sud portando condizioni meteo stabili e picchi di caldo notevoli.

Entro venerdì correnti più fresche dai quadranti settentrionali o nord occidentali interesseranno tutta l’Italia portando una generale flessione delle temperature e un’attenuazione del caldo anche al Sud.

All’inizio del primo week end di luglio avremo condizioni di tempo in prevalenza stabile da Nord a Sud grazie all’espansione di un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo Centrale, instabilità in accentuazione però per Domenica con possibili temporali.

www.centrometeoitaliano.it