L’Aquila. Cede una trave dell’altalena. Muore una bambina di 12 anni

AgenPress – Una bambina di 12 anni stava giocando tranquillamente su un’altalena all’interno dell’oratorio parrocchiale di San Pelino, una frazione del comune di Avezzano (L’Aquila), quando la struttura in legno, secondo cause non ancora chiarite, le è crollata addosso, travolgendola e uccidendola.

Trasportata in elisoccorso presso l’ospedale della cittadina abruzzese, è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle ferite troppo gravi riportate.

Sulla tragedia, intanto, la Procura della Repubblica di Avezzano ha deciso di aprire un’inchiesta, coordinata dal pm Maurizio Maria Cerrato. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando locale, intervenuti sul posto, che dopo aver raccolto diverse testimonianze hanno potuto ricostruire le prime dinamiche dell’incidente. Secondo quanto appreso, al momento del crollo della struttura non era presente nessun altro bambino.

“Ho appena appreso della tragica notizia che ha colpito la comunità di San Pelino. Morire tragicamente a dodici anni è difficile da spiegare e da accettare. A nome mio personale e dell’intera giunta regionale sono vicino ai familiari della bambina in questo tragico momento”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.