L’Associazione della Stampa Estera premia i migliori atleti dell’anno in Italia

AgenPress. I corrispondenti dell’Associazione della Stampa Estera, in quest’anno ricco di successi sportivi per l’Italia, hanno votato i migliori atleti del 2021.

Marcell Jacobs è stato scelto come miglior atleta dell’anno per la sua vittoria nei 100 metri nei Giochi Olimpici di Tokyo – il primo italiano a vincere l’oro in questa disciplina. Jacobs ha anche stabilito un nuovo record europeo e ha vinto l’oro nella staffetta 4×100 m negli stessi giochi olimpici.

Il premio del miglior atleta straniero in Italia va al giocatore del Milan, di nazionalità svedese, Zlatan Ibrahimovic. Da sempre una colonna del calcio italiano e mondiale, Ibrahimovic anche quest’anno si è contraddistinto col suo gioco sempre grintoso ed efficace, dimostrando di essere una forza indispensabile per il Milan nella sua lotta per lo scudetto.

Il premio sportivo per la carriera viene attribuito alla nuotatrice Federica Pellegrini per il suo prestigioso curriculum internazionale. Dopo più di vent’anni di competizione, partecipazione in cinque giochi olimpici, un oro olimpico, sei ori ai campionati del mondo e sette ori europei, la Pellegrini si è ritirata il 30 novembre, meritandosi il soprannome “La Divina”.

Il Premio sportivo dell’Associazione della Stampa Estera in Italia nasce trent’anni fa, quando per la prima volta nel ’91 furono assegnati i premi al miglior atleta dell’anno, miglior atleta straniero in Italia e il premio per la carriera. Fra i vincitori del passato, ricordiamo grandi nomi come Debora Compagnoni, Francesco Totti, Fiona May, Zinedine Zidane e Dino Zoff.

