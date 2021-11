Laura Corrotti (Lega): “La prova che PD su Willy mente”

- Advertisement -

AgenPress. “Assurde le difese del Pd su Willy in cui corre a dimostrare il fatto di aver triplicato – anziché tagliato – i fondi destinati al premio in memoria di Willy Duarte, barbaramente ucciso lo scorso anno a Colleferro.

Infatti dopo la denuncia dei giorni scorsi da parte dell’opposizione, la maggioranza regionale ha voluto ribadire il suo impegno nella prevenzione e contrasto al bullismo.

Peccato però che la determina regionale in cui il Pd decide di impegnarsi sul tema aumentando l’importo complessivo a sessantamila euro ha una data successiva alla notizia uscita sui giornali; un dato che certifica come la sinistra sia corsa ai ripari dopo essersi accorta di aver tagliato fuori la commemorazione di Willy dagli stanziamenti previsti negli interventi regionali: un’azione che offende, una volta in più, la sua memoria e la sua famiglia.”

Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vicepresidente commissione bilancio.