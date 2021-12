Lavoro: Fesica Confsal, su quarantena retribuita governo confermi linea Orlando

- Advertisement -

AgenPress. “Ci rincuorano le dichiarazioni del Ministro del Lavoro sulle nuove condizioni maturate affinchè alcune risorse impegnate in altre direzioni possano essere utilizzate per indennizzare come malattia, per l’anno 2021, l’isolamento per legge.

Il nostro sindacato spera dunque che anche l’intero Governo sia favorevole alla linea di Orlando e siano trovate le risorse necessarie, come non era successo nell’ultimo scostamento di bilancio. Attendiamo dunque anche un sì dall’intero Esecutivo per consentire finalmente quanto giusto: considerare la quarantena una malattia che non gravi sui lavoratori ed imprese”.

- Advertisement -

Lo dichiara il segretario generale della Fesica Confsal Bruno Mariani, dopo aver sollevato il caso nei giorni scorsi.