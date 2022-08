- Advertisement -

AgenPress. Le priorità per il lavoro? Aumentare le buste paga e favorire le assunzioni con l’abbattimento del cuneo fiscale e con la nostra proposta “più assumi, meno tasse paghi”.

Non voglio uno Stato che metta in tasca i soldi ai cittadini per restare a casa, voglio uno Stato che crei le condizioni ottimali per avere una vita più che dignitosa.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.