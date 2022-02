Lavoro. Le imprese fanno difficoltà a reperire manodopera adeguata. E’ limite alla crescita

- Advertisement -

AgenPress – La fase di ripresa dell’economia mondiale è caratterizzata da minore dinamismo ed elevata e diffusa inflazione. Lo scrive l’Istat nella Nota sull’andamento dell’economia italiana sottolineando che la crescita acquisita per il 2022 è pari al 2,4%. L’Istat sottolinea che a dicembre, il mercato del lavoro ha evidenziato segnali di stabilizzazione ma che “dal lato delle imprese permangono difficoltà nel reperire lavoratori con competenze adeguate”.

E a proposito della difficoltà di reperire lavoratori con competenze adeguate Nomisma afferma che “è un potenziale limite alla crescita delle nostre imprese già presente prima della pandemia, che ha acuito la sua gravità in conseguenza dell’innovazione produttiva ed organizzativa di molte imprese italiane”.

“Da tempo – spiega Lucio Poma, capoeconomista di Nomisma – le imprese manifestano due tipologie di carenze di risorse umane. Una prima, di altissima scolarizzazione collegata alle tecnologie abilitanti di Industria 4.0 in particolare Big Data e I.A.: ingegneri informatici, matematici, fisici. Una seconda carenza è presente nei ruoli intermedi che escono dalle scuole professionali e dagli ITS: giovani necessari, quanti i primi, per fare funzionare al meglio una smart industry orientata verso industria 4.0″.

Si tratta di “una necessità fondamentale per il futuro del nostro sistema produttivo. È necessario intensificare gli sforzi per orientare maggiormente i nostri giovani verso le discipline tecniche ed accrescere l’osmosi tra mondo della formazione e mondo dell’impresa”.