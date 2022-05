Lavoro minorile. Papa: “Combattiamo il fenomeno in modo risoluto per restituire ai più piccoli la vita cui hanno diritto”

- Advertisement -

AgenPress. È la povertà la madre di tutti gli sfruttamenti. La miseria che si accompagna all’assenza di tutele dei diritti elementari è la voragine che inghiotte milioni di persone ogni anno, a cominciare da chi non sa difendersi, bambine e bambini, e si ritrova “ad arare i campi, a lavorare nelle miniere, a percorrere grandi distanze per attingere l’acqua e a svolgere lavori che impediscono loro di frequentare la scuola, per non parlare del crimine della prostituzione minorile”.

È il Papa stesso a elencare in un messaggio all’Organizzazione mondiale per il lavoro (Ilo) squarci drammatici che coinvolgono, scrive, “milioni di ragazze e ragazzi” condannati “a una vita di impoverimento economico e culturale”.

Per quelle “troppe piccole mani” costrette a fare ciò che nessun bambino dovrebbe, il Papa chiede ai agli “organismi internazionali e nazionali competenti” un “maggiore impegno” a scardinare “le cause strutturali della povertà globale e la scandalosa disuguaglianza che continua a esistere tra i membri della famiglia umana”.

Dallo sfruttamento lavorativo che non di rado sfocia nelle peggiori forme di abuso di altro tipo sono milioni, afferma, i bambini privati “della gioia della loro giovinezza e della loro dignità donata da Dio”. Dunque, insiste con forza, alla Conferenza dell’Ilo il compito di diffondere “maggiore consapevolezza” sulla questione per “trovare modi appropriati ed efficaci di proteggere la dignità e i diritti dei bambini, soprattutto attraverso la promozione di sistemi di protezione sociale e l’accesso all’istruzione da parte di tutti”. - Advertisement - Anche la Santa Sede e la Chiesa tutta, ricorda Francesco, si adopera perché il fenomeno sia combattuto “in modo risoluto, congiunto e deciso” giacché, ripete, la “misura” con cui si rispetta l’“innata dignità umana” e i diritti fondamentali dei più piccoli “esprime che tipo di adulti siamo e vogliamo essere, e che tipo di società vogliamo costruire”.