Lavrov minaccia la terza guerra mondiale. Kuleba: “Russia avverte la sconfitta. Raddoppiare sostegno all’Ucraina”

AgenPress – “Il pericolo è serio, è reale. Non si può sottovalutare” ha detto ieri Setgei Lavrov, paragonando la situazione attuale a quella della cosiddetta crisi missilistica del 1962, ma il capo della diplomazia russa ha ricordato che “a quel tempo c’erano regole, regole scritte. Le regole di condotta erano molto chiare. Era chiaro a Mosca come si stava comportando Washington e Washington aveva chiaro come si stava comportando Mosca (ma) ora rimangono poche regole”.

Lavrov ha anche riconosciuto che c’è una possibilità che il conflitto si intensifichi fino alle armi nucleari, sebbene abbia anche suonato una nota di speranza sulle prospettive di un accordo di pace.

Parlando lunedì al Russian First Channel, ha affermato che Mosca vuole evitare rischi “artificialmente” elevati di un tale conflitto.

“Questa è la nostra posizione chiave su cui basiamo tutto. I rischi ora sono considerevoli”, ha detto Lavrov.

“Non vorrei elevare artificialmente quei rischi. A molti piacerebbe. Il pericolo è serio, reale, e non dobbiamo sottovalutarlo”.

Lavrov ha anche accusato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky di “fingere” di negoziare, definendolo “un buon attore”.

“Se guardi attentamente e leggi attentamente quello che dice, troverai mille contraddizioni”, ha detto il massimo diplomatico russo.

Il ministro degli Esteri ha affermato la scorsa settimana che Mosca si è impegnata a evitare una guerra nucleare.

Lunedì, il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha replicato twittando che “la Russia perde l’ultima speranza di spaventare il mondo per il suo sostegno all’Ucraina. Di qui il discorso sul ‘reale’ pericolo di una Terza Guerra Mondiale. Questo significa solo che Mosca avverte la sconfitta in Ucraina. Pertanto, il mondo deve raddoppiare il sostegno all’Ucraina in modo da farci prevalere e salvaguardare la sicurezza europea e globale”.