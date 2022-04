L’azienda tedesca Henkel lascia la Russia. Condanna la guerra in Ucraina e le atrocità contro civili innocenti

- Advertisement -

AgenPress – “Sullo sfondo degli attuali sviluppi della guerra in Ucraina, Henkel ha deciso di abbandonare le sue attività commerciali in Russia. Ora lavoreremo a stretto contatto con i nostri team in Russia sui dettagli per garantire un processo ordinato”, ha affermato la società in un dichiarazione.

L’azienda Henkel con sede a Düsseldorf produce vari beni di consumo, come prodotti per il bucato e per la pulizia. I suoi 2.500 dipendenti in Russia continueranno a essere impiegati e retribuiti, ha affermato Henkel. La società non è stata in grado di fornire una prospettiva su come ciò influirà sulle finanze dell’azienda.

“Henkel condanna la guerra russa contro l’Ucraina e le violenze contro civili innocenti. La nostra priorità rimane fare tutto il possibile per supportare i nostri colleghi in Ucraina”, ha dichiarato il CEO di Henkel Carsten Knobel in una nota.

“Stiamo fornendo ampio supporto ai nostri dipendenti e alle persone in Ucraina e nei paesi limitrofi offrendo donazioni finanziarie, cibo e materiale. Molti dipendenti Henkel stanno anche aiutando alle frontiere distribuendo beni di cui hanno urgente bisogno o offrendo un posto dove stare alle persone provenienti dall’Ucraina”.

A marzo, Henkel ha annunciato che avrebbe congelato gli investimenti futuri in Russia e lanciato un pacchetto di aiuti finanziari per l’Ucraina, ma si è fermata prima di chiudere del tutto le operazioni.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato la mossa in un discorso video martedì.

“Sempre più aziende globali stanno annunciando la chiusura in Russia. Oggi, la società tedesca Henkel si è unita a centinaia di altre società così grandi”, ha affermato.

“Voglio sottolineare che questo è inevitabile: qualsiasi attività normale dovrà prendere una decisione del genere e lasciare la Russia. Ora lo stato russo è a un livello in cui qualsiasi associazione con esso e qualsiasi supporto per esso significa complicità in omicidi di massa. Complicità in quelli che verranno chiamati crimini contro l’umanità e genocidio”.