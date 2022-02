Lazio. Laura Corrotti (Lega): “Proposta regionale per tutelare benessere animali”

- Advertisement -

AgenPress. “La professione di dog sitter pur essendo riconosciuta come forma di lavoro, essendo presente nei codici Ateco, non ha ancora una tutela giuridica che possa salvaguardare sia il benessere degli animali che i proprietari ed i veterinari.

La scelta di istituire un elenco regionale – definendo chi può iscriversi, le modalità di gestione, gli aggiornamenti e un apposito regolamento – tale da fornire ai proprietari i nominativi di operatori formati professionalmente è necessario per valorizzare le competenze dei soggetti che svolgono professionalmente attività di assistenza degli animali da affezione.

La proposta presentata è una legge che mi auguro riceva pareri positivi trasversali, sono convinta che possa diventare una possibilità per tutta la Regione Lazio e diventare una guida per tutto il comparto, che l’attende da tanto tempo. E’ una richiesta che nasce dalle associazioni, dalle figure professionali che già lavorano nel campo e dai singoli operatori, di cui mi faccio portavoce in Regione”.

Così Laura Corrotti, consigliere regionale e firmataria della proposta di legge “istituzione dell’elenco regionale dei dog sitter”.