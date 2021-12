Lazio. Ordinanza Zingaretti, test per sanitari ogni 10 giorni. Dal 23 obbligo mascherina all’aperto per tutti

- Advertisement -

AgenPress – Test per i sanitari ogni dieci giorni, per intercettare subito eventuali positività, e obbligo di mascherina all’aperto per tutti per un mese a partire dal 23 dicembre. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.

L’obbligo di mascherine è disposto “su tutto il territorio regionale nei luoghi all’aperto, durante l’intera giornata”. Sempre per un mese “è disposto l’aumento della frequenza dello screening del personale sanitario e sociosanitario operante nelle strutture sanitarie, pubbliche e private prevedendo l’esecuzione di un test con periodicità non superiore ai 10 giorni, al fine di intercettare tempestivamente eventuali casi positivi”.

“Ho firmato l’ordinanza che prevede l’obbligo di mascherine all’aperto nella regione Lazio. Si tratta di una misura precauzionale ma essenziale per la salvaguardia della nostra salute e quella dei nostri cari in un momento come questo. Anche questa volta stiamo tenendo alta la guardia e come in passato stiamo anticipando il virus”, ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Esenti dall’obbligo i bambini sotto i sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l’uso della mascherina e chi pratica attività motorie e/o sportive.